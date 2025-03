Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 22.03.2025 das beste Frühlingswochenende!

Der Mond steht in Ihrem Zeichen und das gibt Ihnen jede Menge Schwung, lieber Steinbock! Da Sie ohnehin immer fleißig und diszipliniert sind, haben Sie allerdings kaum angestaute Aufgaben, die Sie heute erledigen müssen. Wie wäre es also mit einem Stadtbummel? Das Beste daran: Nun sieht einfach alles großartig an Ihnen aus, denn Sie strahlen mit der Frühlingssonne um die Wette. Und dieses Lächeln ist ohnehin Ihr schönstes Accessoire!

Langweilig wird es auch am Sonntag nicht, denn plötzlich kündigt sich unerwarteter Besuch an. Normalerweise tun Sie sich mit Planänderungen schwer, aber an diesem Wochenende kann Ihnen nichts und niemand die Laune verderben – Sie nehmen alles gelassen und so, wie es kommt! Freuen Sie sich auf einen ereignisreichen Sonntag. Abends sollten Sie sich jedoch unbedingt ein wenig Zeit nehmen, um sich auf den Wochenstart einzustimmen. Gelingt Ihnen das, werden Sie rundum zufrieden mit diesem Wochenende sein!

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Eine Massage tut Ihnen jetzt besonders gut, um den Stress der letzten Winterwochen abzuschütteln und frisch in den Frühling zu starten.