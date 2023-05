Es ist so weit: Der Mai ist da! Nicht ohne Grund trägt er auch den Namen Wonnemonat. Denn im Mai kommt der Frühling endlich richtig an, die Natur ist nun vollends aus ihrem Winterschlaf erwacht und die Sonne zeigt sich (hoffentlich) häufig am Himmel.

Auch aus astrologischer Sicht ist der Mai 2023 ein besonderer Monat. Zu Beginn des Monats befinden wir uns mitten in der Stier-Saison, in der wir nun endlich die Chance haben, große Vorhaben nicht nur zu planen, sondern diese Träume auch wirklich in die Tat umzusetzen. Daran kann auch der rückläufige Merkur nichts ändern. Ab dem 16. Mai wirkt dieser jedoch auch nicht mehr auf die Sternzeichen, womit die zweite Hälfte des Mais sogar unter noch besseren Vorzeichen steht. Insgesamt ist der Mai also ein guter Monat. Drei Sternzeichen erleben ihn jedoch als den besten Mai seit Langem.

Widder surfen auf der Erfolgswelle

Ob vergeben oder nicht, im Mai sind Ihre Liebeschancen wunderbar, lieber Widder. Sie haben eine tolle Ausstrahlung und werden dafür mehr als geschätzt. Genießen Sie dieses Gefühl in vollen Zügen. Ihre Wirkung auf andere macht sich auch auf der Arbeit bemerkbar. Sie werden als jemand wahrgenommen, der mit anpackt und gute Ideen beiträgt. Wenn Sie einen Sprung auf der Karriereleiter machen wollen, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit dafür, diesen Stein ins Rollen zu bringen.

In Sachen Gesundheit und Fitness sind die Signale der Sterne für Sie im Mai 2023 ganz klar. Ihnen wird es gut gehen, wenn Sie sich ausreichend Zeit nehmen, um sich zu bewegen. Am besten nicht nur in geschlossenen Räumen oder Studios, sondern auch draußen, wo im Idealfall die Sonne auf Sie wartet. Das tut nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist gut. Vertrauen Sie auf den Rat der Sterne.

Stiere sind voller Tatendrang

Grundsätzlich gilt für Sie im Mai 2023, lieber Stier, dass Sie es ansprechen sollten, wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt. Sie werden feststellen, dass Ihr Umfeld sehr viel verständnisvoller reagieren wird, als Sie vielleicht angenommen haben. Suchen Se das Gespräch, um gemeinsam mit Ihren Lieben eine Lösung zu finden. Für Singles sind jetzt übrigens die Chancen, jemanden kennenzulernen, besonders gut.

Im Job können Sie im Mai Saturn auf Ihrer Seite wissen. Er unterstützt Sie tatkräftig und sorgt auch in Situationen, die zunächst sehr herausfordernd wirken, für Durchblick und Entscheidungskraft. Sie können sich sicher sein, dass Ihr Können bei anderen einen guten Eindruck hinterlassen wird. Ihre Arbeit wird gesehen!

Doch achten Sie bei all dem Ehrgeiz und Tatendrang immer darauf, dass Sie nicht vergessen, was Sie brauchen, um mit Elan weitermachen zu können. Ignorieren Sie es nicht, wenn Ihr Körper Sie auf Missstände hinweist, und nehmen Sie sich Zeit, um in sich hineinzuhorchen. Mars wird Sie dabei unterstützen, sich selbst etwas Gutes zu tun.

Löwen bringen Ihre Karriere voran

Sollten Sie in einer Partnerschaft sein, lieber Löwe, dann werden Sie im Mai eine besonders schöne Verbundenheit zu Ihrem Schatz fühlen. Sie sind einfach auf einer Wellenlänge und genießen jede Minute, die Sie zusammen verbringen können.

Dank Mars läuft es für Sie aber nicht nur in der Liebe gut. Auf der Arbeit ist der Mai 2023 ebenfalls eine spannende Zeit. Sie suchen schon lange nach einer neuen Herausforderung, nach einem beruflichen Abenteuer? Dann halten Sie jetzt die Augen offen. Sie sind jetzt in genau der richtigen Position, um alles zu erreichen, was Sie sich vornehmen.

Ein ganz kleiner Wermutstropfen ist in diesem Monat allerdings Ihr Kopf, genauer Ihr Hang zu Beschwerden wie Kopfschmerzen. Achten Sie darauf, typischen Auslösern wie Schlaf- und Flüssigkeitsmangel, Alkohol und Stress weitestgehend aus dem Weg zu gehen. Sollten Sie unter Migräne leiden, wissen Sie vermutlich schon, in welchen Situationen Sie mehr auf sich achten müssen und was Ihnen dann am besten hilft. Es ist jetzt wichtig, dass Sie die frühen Warnzeichen, die Ihnen Ihr Körper sendet, ernstnehmen. Dann kommen Sie trotz allem gut durch den Mai.

