Am 21. April beginnt die Saison des Stiers. In dieser treten gleich mehrere kosmische Ereignisse auf, die die Sternzeichen nachhaltig beeinflussen werden. Erfahren Sie jetzt, was Sie in den kommenden Wochen erwartet und warum jetzt die beste Zeit ist, um Ihre großen und kleinen Träume in die Tat umzusetzen.