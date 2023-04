Wann wird Pluto 2023 rückläufig?

Auch wenn Pluto ein Zwergplanet ist, kann er laut Astrologie einen Einfluss auf die Sternzeichen ausüben, der sich mit seiner Rückläufigkeit verändert. Im Jahr 2023 beginnt seine rückläufige Phase am 1. Mai und hält bis zum 10. Oktober 2023 an. Damit ist Planet Pluto für fast ein halbes Jahr lang rückläufig, erst im Sternzeichen Wassermann und dann im Steinbock.

Natürlich bewegt sich der Zwergplanet dabei nicht wirklich rückwärts. Vielmehr handelt es sich um eine optische Illusion, die den Anschein des Rückwärtslaufens erweckt, während sich Pluto einfach langsamer als die anderen Planeten durch den Kosmos bewegt.

Plutos Wirkung laut Astrologie

Pluto stellt den kleinsten Planeten in unserem Sonnensystem dar und wird durchschnittlich einmal im Jahr rückläufig. Trotz seiner geringeren Größe übt dieser Planet eine intensive Wirkung aus. In der Astrologie gilt Pluto als Planet der Zerstörung, gibt uns aber auch die Möglichkeit der Transformation. Er gilt als Symbol für unsere tiefsten und verborgensten Geheimnisse und Sehnsüchte. Er steht für radikale Neuanfänge, Kraft, Macht und Kontrolle. Er zerstört Altes, um Neues aufzubauen, hilft uns, Verborgenes und unsere Schattenseiten aufzudecken und an diesen zu arbeiten.

Damit ist Pluto ein sehr intensiver Planet, der aber auch großartige Chancen zur Weiterentwicklung bietet. Er konfrontiert uns mit unangenehmen Themen, die wir lieber unter den Teppich kehren würden und hilft beispielsweise, Traumata oder negative Erlebnisse aufzuarbeiten und so mit der Vergangenheit abzuschließen.

Was bedeutet der rückläufige Pluto für die Sternzeichen?

Mit Plutos Rückläufigkeit haben wir die Möglichkeit, uns zu erholen und unser inneres Gleichgewicht wiederherzustellen. Es kehrt etwas Ruhe ein, da wir nicht mehr mit den Schatten unserer Vergangenheit oder den eigenen Wünschen und Ängsten konfrontiert werden. Das macht es leichter, einen klaren Kopf zu bewahren und die eigene Energie mehr in die Bewältigung des Alltags, anstehende Projekte oder die Förderung des Selbstwerts zu investieren. Persönliche Beziehungen lassen sich reflektierter betrachten und wichtige Handlungen und Konsequenzen ableiten, ohne zu sehr von den Emotionen eingenommen zu werden. Manche von uns können sogar ein paar wichtige Erkenntnisse gewinnen, die sie direkt für sich nutzen sollten.

Vor allem das Sternzeichen Skorpion bekommt die Phasen des rückläufigen Plutos zu spüren, da der Pluto der Herrscherplanet des Zeichens ist. Skorpione gewinnen an emotionaler Stabilität und bewahren in schwierigen Situationen leichter einen kühlen Kopf. Da der Pluto uns auch zu dem Extremen bewegt und dazu führen kann, sich mit zu vielen Aufgaben und Ehrgeiz zu überlasten, bringt seine Rückläufigkeit auch im Berufsleben eine entspanntere Phase. Besonders fleißige Sternzeichen, wie Steinböcke oder Jungfrauen, können davon profitieren. Sie geben zwar immer noch ihr Bestes, schalten aber auch leichter ab und genießen ihr Privatleben mehr.

