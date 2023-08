Diese 3 Sternzeichen erleben mit Venus als Unterstützerin den allerbesten August 2023!

Für Sie, lieber Löwe, wird der August vor allem eins: aufregend. Es stehen spannende Veränderungen an. Bei all Ihrem Liebesglück können Sie in den kommenden Wochen mit der Sonne um die Wette strahlen. Sollten Sie noch zu den Single-Löwen zählen, haben Sie ebenso Schönes zu erwarten wie Löwen, die schon in einer Partnerschaft sind. Kleine Konflikte oder aber Techtelmechtel ohne Zukunftsaussichten gehören nun der Vergangenheit an. Es wird ein Monat der Liebe!

Die Sterne öffnen Ihnen Tür und Tor aber nicht nur in der Liebe, sondern auch auf der Arbeit. Sie bekommen die Gelegenheit, Ihr Können unter Beweis zu stellen und zu zeigen, was Sie wirklich können. Dieses Engagement bleibt nicht ungesehen. Es wird sich für Sie auf lange Sicht auszahlen, wenn Sie jetzt ordentlich vorarbeiten.

Der Tipp der Sterne für den August: Um genügend Energie für alles zu haben, empfehlen Ihnen die Sterne im August ein bisschen mehr auf ausreichend Schlaf zu achten.