Rückläufige Venus ab 23. Juli 2023: Davor müssen wir uns jetzt in Acht nehmen!

Ab 23. Juli 2023 tritt Liebesplanet Venus in die Rückläufigkeit, welche bis zum 4. September 2023 anhält. Währenddessen steht der Liebesplanet noch immer im Sternzeichen Löwe.

Ungefähr alle 18 Monate wird Venus für mehrere Wochen rückläufig. Venus ist aktuell jedoch nicht der einzige rückläufige Planet. Neben Neptun, der schon seit dem 30.06.2023 rückläufig ist, befinden sich auch Pluto und Saturn in ihrer rückläufigen Phase. Doch was bedeutet eine rückläufige Venus im Löwen für uns und was verändert sich in den kommenden Wochen?