Diese 3 Sternzeichen erwartet ab 22. Juli 2023 ein außergewöhnlich gutes Wochenende!

Am Samstag holen Sie zunächst einmal auf und erledigen all die Dinge, die zuletzt eher liegengeblieben sind. Ja, das kostet Zeit, doch hinterher werden Sie sich so viel besser fühlen, lieber Schütze, weil Sie wirklich etwas geschafft haben. Im weiteren Verlauf des Tages hilft es Ihnen, wenn Sie den für Ihr Zeichen so typischen Optimismus in Richtung Ihres Selbstbewusstseins lenken. Glauben Sie an das, was Ihnen wichtig ist, und haben Sie den Mut, Ihre Ansichten zu verteidigen, wenn es darauf ankommt. Es wird sich jetzt für Sie lohnen.

Der Waage-Mond meint es am Sonntag gut mit Ihnen. Sie haben so viele tolle originelle Ideen, die es sich lohnt, in die Tat umzusetzen. Überlegen Sie sich, welchen Bereich Ihres Lebens Sie jetzt gerne umkrempeln möchten. Der Mond greift Ihnen dabei bereitwillig unter die Arme.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Geben Sie Ihre Kreativität am letzten Tag der Woche den notwendigen Raum.