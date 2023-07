Rückläufiger Chiron ab 23. Juli 2023: Wie er die Sternzeichen jetzt heilen kann

Chiron wird sowohl mit Wunden wie auch mit der Heilung dieser assoziiert. Wenn er rückläufig ist, dann lenkt das den Fokus auf unsere persönlichen Baustellen - vor allem die inneren. Sie stellen nun eventuell fest, dass Sie ein besseres Gespür für Ihre mentale Gesundheit haben und erkennen, in welchen Bereichen es momentan nicht so gut läuft.

Wichtig ist jetzt, dass Sie sich nicht selbst aus den Augen verlieren und sich genügend Zeit und Freiraum nehmen, um in sich hineinzuhorchen. Was ist es, was Ihnen fehlt? Was würde Ihnen zu mehr innerer Ruhe und Ausgeglichenheit verhelfen? Welche Situationen haben Sie vielleicht noch nicht aufgearbeitet? Der rückläufige Chiron kann Ihnen dabei helfen, Ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Dass Mars sich noch bis September im Zeichen Jungfrau aufhält, kommt Ihnen da gerade recht. Denn die Energien des Kraftplaneten in Kombination mit denen des pflichtbewussten und gut organisierten Sternzeichens, geben Ihnen den richtigen Schwung.

Beachten sollten Sie in den nächsten Monaten unbedingt auch, dass ab dem 23. Juli 2023 nicht weniger als fünf Planeten rückläufig sind. Venus startet wie bereits erwähnt gleichzeitig mit Chiron in diese besondere Phase und verweilt in dieser bis zum 4. September. Saturn wiederum ist bereits seit dem 17. Juni rückläufig und bleibt dies auch noch bis Anfang November. Seit dem 30. Juni haben wir es außerdem schon mit einem rückläufigen Neptun zu tun, der erst ab Dezember wieder direktläufig wird. Transformationsplanet Pluto wiederum ist vom 1. Mai bis 11. Oktober rückläufig.

Da Chiron über solch einen langen Zeitraum rückläufig ist, wird er sich unter anderem auch mit dem rückläufigen Merkur überschneiden. Die nächste Phase beginnt hier am 23. August 2023.