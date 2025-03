Das Frühlingshoroskop 2025: Sternzeichen Jungfrau

Kurz vor Ihrem Vollmond am 14. März, liebe Jungfrau, öffnet sich für Sie die Chance, Ihr Beziehungsleben neu zu gestalten und in vollen Zügen zu genießen. Weg mit dem Alltagstrott und den Ausreden, keine Zeit für die Liebe zu haben – Ihr Herrscher Merkur im Widder treibt Sie an, Ihrem Liebesleben mehr Raum zu schenken. Das kraftvolle Mars-Sonne-Trigon am Sonntag, 09.03.2025, gibt Ihnen den Mut und die Energie, den Ernst des Lebens vorübergehend beiseitezuschieben und stattdessen Freude, Flirt und Leichtigkeit einzuladen. Ob Sie in einer festen Beziehung sind oder Single – die Sterne laden Sie dazu ein, die Liebe auf eine neue, aufregende Weise zu erleben.

Ihr Frühlingsmantra:

„Ich gebe mich meinen Gefühlen hin und bade in Liebe.“