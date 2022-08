Die Woche ab dem 22. August 2022 kann eine herausfordernde werden. Auch wenn Merkur sich zum helfenden Retter aufschwingt, der Licht ins Dunkle bringen möchte, so kann es doch zu Schwierigkeiten, vor allem in Liebesdingen, kommen. Am Wochenende jedoch können sich gleich drei Sternzeichen ganz besonders über die positiven Energien des Mondes freuen, der aus dem Zeichen Zwillinge heraus wirkt und so gute Stimmung verbreitet.

Was die Sternzeichen genau am 20. und 21. August erwartet, lesen Sie im Folgenden.

Widder sind voller Energie

Danken Sie dem Mond in den Zwillingen für die unbändige Energie, die Sie am Samstag verspüren, lieber Widder. Sie haben heute die Kraft und die Ausdauer, um alles zu erledigen, was Sie sich vornehmen. Was auch um sie herum los ist, Sie bringt nichts aus dem Takt und von Ihrem Weg ab.

Auch am Sonntag sorgt der Mond von seiner Position im Zeichen Zwillinge aus noch für positive Schwingungen. Ihre Laune ist auf dem Höhepunkt. Horchen Sie in sich hinein und schließen Sie das Wochenende so ab, wie es Ihnen am besten gefällt. Der Sonntagabend wird Ihrem Horoskop nach übrigens besonders schön, wenn Sie ihn nicht alleine verbringen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nicht jeder ist am Wochenende so fit wie Sie. Haben Sie Verständnis und werden Sie nicht unruhig, wenn nicht alles in Ihrem Wunschtempo abläuft.

Schützen versprühen beste Laune

Für Sie, lieber Schütze, hat der Mond am Samstag den besten Tag der ganzen Woche im Gepäck. Sie sind guter Dinge und haben einen super Einfall nach dem anderen. Ab dem Nachmittag fühlen Sie sich besonders in Gesellschaft lieber Menschen wohl.

Sie hüpfen am Sonntag schon mit bester Laune aus dem Bett und danach geht es nur noch wunderbar weiter. Viel Kraft ziehen Sie an diesem Wochenende aus der Natur. Das lädt auch Ihre Akkus für die nächste Woche auf.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Wenn Sie die Unternehmungslust packt, dann nichts wie los.

Wassermänner haben eine tolle Ausstrahlung

Ebenso wie der Schütze haben auch Sie, lieber Wassermann, am 20. August 2022 Ihren besten Tag der Woche. Für Sie bedeutet das, dass der Mond Sie dabei unterstützt, besonders überzeugend auf andere zu wirken. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, neue Ideen zu platzieren.

Der Sonntag bringt Ihnen gute Laune, die ansteckend ist. Sie kommen aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Der Sonntagabend ist dann genau der richtige Zeitpunkt, um Zeit mit Ihrem Schatz zu verbringen. Sie werden verwöhnt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie Ihr Wochenende auf jeden Fall nicht alleine, sondern zusammen mit Freunden oder der Familie. Das tut Ihnen gut.

