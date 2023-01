Am Samstag, 21. Januar 2023, erwartet die Sternzeichen direkt ein Neumond im Zeichen Wassermann. Zwar ist genau genommen erst um ca. 21:54 Uhr Neumond, doch die Energien dieser Mondphase sind natürlich auch schon früher am Tag zu spüren und auch noch über den Samstagabend hinaus.

Es ist nichts Neues, dass ein Neumond in uns den Wunsch nach einem Neubeginn fördert. Durch die Eigenschaften des Sternzeichens Wassermann wird das Bedürfnis nach Veränderung allerdings noch verstärkt. Sie werden nun nicht nur etwas verändern wollen, sondern auch den Mut haben, es wirklich zu tun. Darüber hinaus ist Merkur nun wieder direktläufig und hält nicht mehr zurück. Für drei Sternzeichen bedeutet das wunderbare Chancen am Wochenende.

Außerdem wird am 22. Januar 2023 das chinesische Neujahr gefeiert. Wir treten nun in das Jahr des Wasser-Hasen ein. Lesen Sie hier das chinesische Horoskop 2023 für Ihr Tierzeichen.

Löwen kommen sehr gut zur Ruhe

Die Mondpause, die am späten Nachmittag beginnt und bis in den Abend hinein dauert, zwingt Sie förmlich dazu, zur Ruhe zu kommen. Aber das ist genau richtig für Sie, damit Sie anschließend mit viel Energie neue Abenteuer antreten können. Sollten Sie schon länger immer wieder Sorgen plagen, dann haben Sie am 21. Januar die Chance, diese mithilfe des Neumonds endlich hinter sich zu lassen. Es kann eine richtige Last von Ihren Schultern fallen, lieber Löwe.

Der Sonntag startet für Sie, wie der Samstag zu Ende ging: Sie sind noch etwas schläfrig, aber das macht gar nichts. Sie können trotzdem alles Notwendige von Ihrer To-do-Liste abhaken und mit einer guten Vorbereitung im Rücken in die neue Woche starten. Der Nachmittag bietet sich ganz wunderbar zum Faulenzen an. Nutzen Sie diese Chance, wenn der Kosmos Sie Ihnen schon auf dem Silbertablett serviert.

Ihr persönlicher Astro-Tipp zum Wochenende: Am Samstagabend können Sie am besten mit den Energien des Neumonds umgehen, wenn Sie es alles ganz langsam angehen. Lassen Sie die Dinge auf sich zukommen.

Jungfrauen finden die richtige Balance

Am Samstagvormittag sind für Sie, liebe Jungfrau, die Energien des abnehmenden Mondes im Zeichen Steinbock noch sehr präsent. Das fördert in Ihnen den Ehrgeiz, Ihre Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen. Wenn von 16:53 bis 19:30 Uhr die Mondpause herrscht, ist das die beste Zeit des Tages, um sich zurückzuziehen, beispielsweise mit einem guten Buch. Aber auch andere entspannende Zeitvertreibe kommen natürlich infrage.

Je näher der Neumond am späten Samstagabend rückt, umso mehr könnten Sie spüren, wie Ihre Gedanken sich Richtung Zukunft orientieren. Denn auch Ihnen verspricht der Wassermann-Neumond große Chancen.

Am Sonntag kommt es nur darauf an, was Ihnen guttut. Wenn Sie sich damit wohlfühlen, ein bisschen mehr Zeit auf der Couch zu verbringen, dann machen Sie das. Sollte sich das Gedankenkarussell allerdings etwas zu schnell drehen, empfehlen die Sterne ein bisschen mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen.

Ihr persönlicher Astro-Tipp zum Wochenende: Machen Sie sich schöne Pläne für den Sonntagabend. Dann können Sie das Wochenende mit einem Highlight ausklingen lassen.

Steinböcke machen große Pläne

Erst ist es der abnehmende Mond im Zeichen Steinbock, der bei Ihnen am Samstag für gute Stimmung sorgt. Ab dem Nachmittag macht sich dann aber schon der Neumond im Wassermann langsam bemerkbar. Wenn Sie noch nicht Ihre Jahresplanung für 2023 gemacht haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Am Abend raten die kosmischen Energien dann dazu, den Blick nach innen zu richten und zu relaxen.

Das Motto des Tages lautet auch am Sonntag: Entspannung pur. Sie brauchen absolut kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn Sie sich am 22. Januar 2023 einfach mal für einen Tag eine Auszeit gönnen und nicht Ihrer To-do-Liste hinterherjagen oder Termine wahrnehmen.

Ihr persönlicher Astro-Tipp zum Wochenende: Der Sonntagabend ist perfekt für ein bisschen Romantik.

