Wann ist Neumond im Januar 2023?

Der erste Neumond des Jahres findet am 21.01.2023 um ca. 21:54 Uhr im Sternzeichen Wassermann statt. Mit dem Neumond beginnt der monatliche Zyklus des Mondes. In dieser Phase nehmen wir den Mond nur noch als kleine Sichel am Himmel wahr. Dennoch hat er, so wie auch der Vollmond, eine intensive Wirkung auf Ihr Sternzeichen.

Jetzt lesen: Das Jahreshoroskop 2023 für Ihr Sternzeichen

Was Ihr persönliches Stenzeichen unter dem Neumond beachten sollte, verrät Ihnen Aura-Coach Daniela Dick.

Neumond im Wassermann: Seine besondere Wirkung auf die Sternzeichen

Findet der Neumond im Sternzeichen Wassermann statt, gibt es Grund zur Freude. Das agile Luftzeichen liebt Veränderungen und ist bekannt für seine flexible und individuelle Art. Er ist ein wahrer Rebell unter den Tierkreiszeichen und hat einen überaus scharfen Verstand.

Es ist also kaum verwunderlich, dass der Wassermann-Neumond für frischen Wind im Leben der 12 Sternzeichen sorgt. Freuen Sie sich über neue und positive Energien und den Mut für lang ersehnte Veränderungen. Sie können neue Pläne schmieden und sich Ihre Ziele bis zum nächsten Neumond oder auch für das gesamte Jahr stecken. Auch bodenständige und auf Sicherheit bedachte Sternzeichen wie der Stier oder die Jungfrau werden wagemutiger und trauen sich etwas Neues zu.

Kurz nach diesem Neumond sind keine Planeten mehr rückläufig. Dies deutet zusätzlich auf eine starke und nach vorwärts gerichtete Energie hin, in welcher wir für positive Veränderungen sorgen können. Trauen Sie sich den Jobwechsel endlich zu, beginnen Sie mit einer neuen Sportart oder bereisen Sie ein fernes Land. Was auch immer Sie anstreben, der Wassermann-Neumond ist der perfekte Zeitpunkt, um endlich damit zu beginnen und alte Zweifel abzulegen. Nehmen Sie sich die Zeit, um darüber nachzudenken, was Sie wirklich wollen und führen Sie die nötigen Veränderungen durch. Durchbrechen Sie Ihre Alltagsroutine und wagen Sie etwas. Setzen Sie sich dabei aber bitte nicht unter Druck, manche Veränderungen brauchen Ihre Zeit.

Am besten, Sie manifestieren unter dem Neumond ihre Wünsche und Pläne. Um seine besonderen Energien umfassend für sich zu nutzen, empfiehlt sich die Durchführung eines Neumond-Rituals.

Ein paar Schwierigkeiten kann der Neumond jedoch in Hinblick auf den großen Freiheitsdrang des Wassermanns mit sich bringen. Vor allem in Partnerschaften kann es vermehrt zu Reibereien und Unstimmigkeiten kommen, denn die Wassermann-Energien schüren den Drang nach Unabhängigkeit und stacheln zu Alleingängen an. Das kann so manche liierte Sternzeichen viel emotionaler machen und ziemlich verwirren. Nehmen Sie sich in dem Fall etwas Zeit für sich selbst und betrachten Sie die Dinge, typisch Wassermann, mit Logik und Abstand.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Mak /iStock