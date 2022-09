Dieses Wochenende kommen gleich mehrere astrologische Ereignisse zusammen. Zum einen steht uns am 24. September 2022 ein Sternzeichenwechsel bevor. Nun beginnt die Saison der Waage. Darauf folgt ein Neumond im Zeichen Waage am 25. September. Für drei Sternzeichen bedeuten diese Ereignisse vor allem zweierlei: Glück und Zufriedenheit.

Stiere haben den Mond auf ihrer Seite

Der Mond steht am Samstag im Zeichen Jungfrau und das bekommt Ihnen sehr gut, lieber Stier. Gehen Sie raus und genießen Sie den Tag. Sie sollten keine Gelegenheiten verstreichen lassen.

Auch am Sonntag ist Ihnen der Mond noch wohlgesonnen. Zuerst steht er noch in der Jungfrau, später wechselt er in das Zeichen Waage und es erwartet Sie ein Neumond. Das bedeutet für Sie vor allem ein Liebeshoch zum Abschluss des Wochenendes. Ansonsten ist der Sonntag ein guter Tag, um einfach das zu machen, wonach Ihnen gerade ist. Laden Sie sich nicht zu viele To-dos vor Beginn der neuen Woche auf, leben Sie lieber im Moment.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie die romantische Stimmung am Samstagabend und planen Sie etwas.

Jungfrauen finden genau die richtige Balance

Es gibt doch nicht Schöneres, als das Wochenende mit dem besten Tag der ganzen Woche zu starten. Ihr Samstag könnte nicht besser sein, liebe Jungfrau. Nicht nur der Mond in Ihrem Zeichen ist ein Garant für gute Laune, auch Venus und Neptun stärken Ihnen den Rücken. Es wird am 24.09. ab dem Nachmittag wunderbar romantisch.

Der Sonntag bietet sich dieses Wochenende an, um es sich gemütlich zu machen. So überstehen Sie auch die Mondpause am Nachmittag ganz gekonnt, bevor der Neumond in der Waage folgt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag können Ihre Träume sehr richtungsweisend sein.

Fische haben ein gefühlvolles und produktives Wochenende

Ihre To-do-Liste am Samstag ist zwar relativ lang, doch die Sterne stehen so, dass Sie schaffen, was Sie sich vornehmen. Sie haben gleichzeitig viel Energie und sind dabei wunderbar ausgeglichen. So bringt Sie nichts aus der Balance, lieber Fisch.

Der letzte Tag der Woche wird intensiv – in emotionaler Hinsicht. Diese Energie kommt vor allem durch den Neumond am späten Abend zustande. Teilen Sie diese Energie gerne mit lieben Menschen und gehen Sie zum Beispiel aus.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Sie schätzen am Sonntag die Gesellschaft von Menschen, mit denen Sie eine tiefgehende Verbindung spüren.

