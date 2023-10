Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 28. Oktober 2023 das allerbeste Vollmond-Wochenende!

Am 28. Oktober steht der Vollmond in Ihrem Sternzeichen und gibt Ihnen Kraft und Durchhaltevermögen mit auf dem Weg. Sie fühlen sich bereit, große Pläne für die Zukunft zu schmieden und etwas zu verändern. Dabei scheint es, als hätten Sie die ganze Zeit Rückenwind und wüssten genau, dass diese Pläne unter einem guten Stern stehen.

Am Sonntag überkommt auch Sie das Bedürfnis nach Entspannung. Sie können die Ruhe gebrauchen, um sich über einige Dinge klar zu werden und um Kraft zu schöpfen für eine aufregende Zeit. In Sachen Liebe hat Sie eine Person jetzt ganz besonders verzaubert und ist ununterbrochen in ihrem Kopf. Verlieren Sie sich jedoch nicht in Ihren Gedanken.

Tipp der Sterne fürs Wochenende: Bereiten Sie sich rechtzeitig auf die neue Woche vor, um nicht direkt in Stress zu verfallen.

