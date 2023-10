Vollmond am 28. Oktober 2023: Der Stier-Mond versorgt 3 Sternzeichen mit großartigen Kräften!

In den Abendstunden des 28. Oktober 2023, ereignet sich um ca. 22:25 Uhr der Vollmond in Kombination mit einer partiellen Mondfinsternis. Der sogenannte Jägermond findet im sinnlichen Sternzeichen Stier statt und lädt uns dazu ein, das Leben mehr zu genießen. Doch der Stier-Mond spornt auch dazu an, beharrlicher an unseren Vorhaben zu arbeiten und schenkt mehr innere Ruhe.

Vor allem drei Sternzeichen erleben mit dem Vollmond im Stier einen wahren Höhenflug und können sich auf eine erfolgreiche neue Mondphase einstellen.

