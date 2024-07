Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 29.07.2024 die beste Woche voller Glücksmomente!

Was für eine strahlend-aufregende Woche, die da auf Sie wartet, lieber Wassermann! Die dynamischen Energien von Venus und Sonne stehen Ihnen jetzt unterstützend zur Seite. Auch der Neumond am 4. August schenkt Ihnen magische Momente. So können Sie sich in dieser Woche unter anderem auf unerwartete Begegnungen freuen. Ob in der Liebe, im Beruf oder im privaten Bereich: Wen Sie jetzt kennenlernen, kann Ihr Leben positiv bereichern. Wenn Sie sich also einen größeren Freundeskreis, eine neue Beziehung oder Unterstützung von Gleichgesinnten im Beruf wünschen, dann könnten Ihre Wünsche schon bald in Erfüllung gehen.

Tipp der Sterne für die Woche: Gehen Sie offen auf andere Menschen zu. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, welche Verbindungen sich gut für Sie anfühlen. Die Sterne stehen Ihnen unterstützend zur Seite.