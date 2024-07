Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 6. Juli 2024 das beste Neumond-Wochenende!

Natürlich spüren auch Sie am Samstag die Neumond-Energien, lieber Wassermann. Er hat ein ganz besonderes Geschenk für Sie dabei! Sie lernen, sich zu öffnen und über Ihre Gefühle zu sprechen. Endlich erfährt Ihr Umfeld mal, was in Ihrem freiheitsliebenden Herzen so vor sich geht. Diese neue, sensible Art stößt auf pure Begeisterung und Sie fühlen sich richtig gut.

Auch am Sonntag geht es positiv weiter - nämlich ausgesprochen verführerisch! Der Mond steht jetzt im leidenschaftlichen Löwen und gepaart mit der magischen Ausstrahlung, die Sie an diesem Wochenende umgibt, ist der Grundstein für einen flirtreichen Tag gelegt. Wer weiß, was sich daraus entwickelt...

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie lieben Ihre Unabhängigkeit, aber ein paar Menschen wollen Sie in Ihrem Leben auf keinen Fall missen. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Zuneigung zu zeigen und zu kommunizieren. Ihr Gegenüber wird sich riesig darüber freuen!