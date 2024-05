Diese 3 Sternzeichen haben in der Woche ab dem 27. Mai 2024 dank Venus die allerbesten Liebeschancen!

Mars macht Sie in dieser Woche zum Kämpfer, lieber Löwe! Sie wissen ganz genau, was Sie wollen, und sind bereit, alles dafür zu geben. So auch in der Liebe. Venus setzt Ihnen die rosarote Brille auf und passend zum Sommer machen es sich Schmetterlinge in Ihrem Bauch bequem. Ein charismatischer Löwe bleibt nicht lange allein, wenn er nicht will. Kein Wunder also, dass Sie in dieser Woche schnell von Verehrer*innen umringt werden. Was für positive Aussichten!

Tipp der Sterne für die Woche: Sie wissen sich zu präsentieren, lieber Löwe. In einer Kennenlernphase ist es allerdings auch wichtig, sich auf sein Gegenüber einzulassen und von der Oberflächlichkeit in die Tiefe zu wechseln!