Venus in den Zwillingen ab 23. Mai 2024: Für 3 Sternzeichen beginnt jetzt die beste Zeit in der Liebe!

Zwillinge gehören neben Wassermann und Waage zu den drei Luftzeichen und sorgen mit Ihrer lustigen und spontanen Art immer für jede Menge Abwechslung und Spaß. Steht Venus in Ihrem Zeichen, bringt das ein paar aufregende nächste Wochen mit sich, in denen eine positive Atmosphäre herrscht und es den Sternzeichen definitiv nicht so schnell langweilig wird.

Da Zwillinge als wahre Kommunikationsprofis gelten, unterstützt uns ihr Einfluss dabei, Kontakte zu knüpfen und Gespräche zu führen. Das hilft vor allem Singles, noch aufgeschlossener auf andere zuzugehen und somit neue Menschen in ihr Leben zu ziehen. Während wir unter der zuletzt herrschenden Stier-Venus noch viel Sicherheit benötigten und uns gern mit unseren Lieblingsmenschen im trauten Heim zurückgezogen haben, treibt die Zwillinge-Venus uns jetzt hingegen nach draußen, auf zu neuen Abenteuern. Es herrschen damit eine größere Offenheit und Spontanität in der Liebe, was vor allem aufregende Flirts, aber auch spontane Liebesabenteuer möglich macht. Doch auch die Lust auf gemeinsame Treffen und Aktivitäten steigt.

Das bringt nicht nur ungebundenen die Chance auf gelungene und spontane Dates, sondern auch Paare profitieren davon. Es wird wieder mehr miteinander geredet und anstatt sich zuhause einzuigeln, steigt die Lust auf gemeinsame Unternehmungen. Somit können so manche Langzeitbeziehungen regelrecht aufblühen und da die Zwillinge-Venus ebenfalls mehr Abwechslung im erotischen Bereich fördert, wird auch im Schlafzimmer das Liebesfeuer neu entfacht.

Allerdings gehören Zwillinge zu den Sternzeichen, die sich tendenziell schnell in jemanden verlieben und dann oftmals zu überstürzten Handlungen neigen. Wer in dieser Venus-Phase also eine neue Beziehung eingehen möchte, sollte sich genau überlegen, ob das Gegenüber auch wirklich zu einem passt und ob die Gefühle ausreichen. Spielen Sie in jedem Fall mit offenen Karten, um Enttäuschungen zu vermeiden und sich nicht selbst in etwas hineinzumanövrieren, aus dem Sie mit dem nächsten Venuswechsel schnell wieder ausbrechen möchten. Das gilt auch für lockere Affären oder spontane Liebesnächte. Lassen Sie ihr Gegenüber wissen, woran es wirklich ist und bleiben Sie rücksichtsvoll.

Zwillinge neigen zudem zur Unentschlossenheit, was nun auch bei den anderen Sternzeichen zu Entscheidungsschwierigkeiten und Wankelmütigkeit führen kann. In diesem Fall kann es hilfreich sein, sich Pro und Contra Listen zu erstellen und auch auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen, um zu einem Ergebnis zu gelangen.

Besonders schön ist jedoch, das die Venus in den aufgeweckten Zwillingen unsere Lebensfreude steigert und uns diesen Frühling mit viel guter Laune und Leichtigkeit versorgt. Vor allem drei Sternzeichen profitieren jedoch von ihrem Einfluss, denn Sie erwartet eine ganz besonders aufregende und schöne Zeit in der Liebe.