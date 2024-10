Diese 3 Sternzeichen lernen in der Woche ab dem 7. Oktober 2024 über sich hinauszuwachsen!

In der neuen Woche ab dem 7. Oktober bereichern uns wieder einige interessante Konstellationen. Während Jupiter am 9. Oktober rückläufig wird und uns dazu anregt, unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse zu erforschen, wird Transformationskünstler Pluto am 12. Oktober wieder direktläufig. Durch seine Position im Steinbock bietet uns der Glücksplanet reichlich Ehrgeiz und Motivation für wichtige Veränderungen in allen Lebensbereichen. Kurz vorm Ende der Woche zieht Powerplanet Mars dann am 13. Oktober in den tiefgründigen Skorpion.

In dieser Woche dürfen sich vor allem drei Sternzeichen zu den Gewinnern zählen. Sie bekommen die Kraft der Sterne besonders zu spüren und werden über sich hinauswachsen.

Jetzt schon lesen: Das Jahreshoroskop 2025 für alle Sternzeichen