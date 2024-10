Diese 3 Sternzeichen nutzen den Widder-Vollmond am 17.10.2024 als wertvolles Sprungbrett!

An neuen und tollkühnen Ideen mangelt es Ihnen bekanntlich nie, lieber Wassermann. Nur sind Sie schnell von einem Ansatz gelangweilt und so kommt es dazu, dass Sie nur wenige Ihrer kreativen Einfälle auch in die Tat umsetzen. Unter dem Widder-Vollmond am 17. Oktober finden Wassermänner die Energie, ihre Visionen zu realisieren. Der feurige Charakter des Widders harmoniert perfekt mit Ihrem lebhaften Geist und so stürzen Sie sich voller Tatendrang in neue Projekte! Die Mond-Energie verleiht Ihnen das Selbstvertrauen und die Überzeugungskraft, um Großes zu erreichen. Das kann der Ursprung von Neuanfängen in unterschiedlichen Lebensbereichen sein. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl - was wollen Sie jetzt verändern?

