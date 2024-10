Das Venus-Pluto-Sextil am 17. Oktober 2024 bereitet 3 Sternzeichen einen himmlischen Liebestag

Das Venus-Pluto Sextil schenkt uns am 17. Oktober gegen 14:30 Uhr herrliche Liebesenergien. Besonders drei Sternzeichen bekommen das zu spüren, denn sie erleben einen intensiven und leidenschaftlichen Tag, an dem sogar die berühmte Liebe auf den ersten Blick möglich ist.

Neben diesem wohlwollenden Sextil hat dieser Donnerstag uns noch zwei weitere Ereignisse zu bieten. Gegen 13:27 Uhr ereignet sich ein kraftvoller Vollmond im Sternzeichen Widder, der uns den Mut gibt, zu unseren Gefühlen zu stehen und zugleich für leidenschaftliche Momente sorgt. Als wäre das nicht schon aufregend genug, wandert Liebesplanet Venus in den Abendstunden gegen 21:27 Uhr in den feurigen Schützen und bringt in den nächsten Wochen mehr Optimismus und Lebendigkeit in unser Liebesleben.

