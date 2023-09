Diese 3 Sternzeichen starten ab 23.09.2023 mit dem besten Wochenende in die Waage-Saison!

Mit dem Wechsel der Sonne in Ihr Zeichen, liebe Waage, brauchen Sie sich an diesem Wochenende überhaupt keine Sorgen machen. Es läuft alles ganz nach Ihren Vorstellungen ab. Zusätzlich dürfen Sie sich über die Unterstützung des zunehmenden Mondes im Steinbock freuen. Dieser kurbelt Ihren Tatendrang an und lässt Sie die Dinge schnell und erfolgreich erledigen.

Ihre gute Laune erreicht am Sonntag ihren Höhepunkt. Sie schweben förmlich durch den Tag. Stolpersteine? Fehlanzeige! Genießen Sie es heute, einfach mal in den Tag hineinzuleben. Wenn das Wetter es zulässt, tut Zeit an der frischen Luft Ihnen jetzt besonders gut. Sie können so Ihre Batterien für die neue Woche aufladen, um mit wachem Geist durchzustarten.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Planen Sie auf jeden Fall Zeit für Ihre Freund*innen ein.