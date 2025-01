Diese 3 Sternzeichen lernen 2025 ihre große Liebe kennen!

Lieber Skorpion, Sie müssen ein bisschen warten, bis die Venus Ihnen im Jahr 2025 ihre Aufmerksamkeit schenkt. Auch wenn Sie die ersten Monate des Jahres einige interessante Bekanntschaften machen werden, scheint keine davon das zu sein, wonach Sie suchen. Aber keine Sorge, das Warten wird sich lohnen!

In Ihrem Liebesleben geht es ab Herbst so richtig rund. Jetzt sind Sie bereit, sich auf tiefere Gefühle einzulassen. Es könnte jemand in Ihr Leben treten, der Ihre ganze Welt auf den Kopf stellt. Sie turteln, was das Zeug hält, und können das Ende des Jahres so richtig genießen. Und wer weiß, vielleicht bleibt dieser jemand auch für länger, als Sie zunächst denken? Wie schön!

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Skorpion