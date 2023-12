Diese 3 Sternzeichen werden in der Woche ab dem 04.12.2023 mit positiver Sonnen-Energie überschüttet!

Auch wenn sich gerade eher graue Wolken am Himmel sammeln und die Sonne sich nur ab und zu bei uns blicken lässt, so ist und bleibt Sie doch einer unserer treusten Energiegeber! In dieser Woche wirkt unser wichtigster Stern vor allem in Kombination mit dem Mars - ein echtes Kraftpaket.

Außerdem wechselt Venus am 4. Dezember in den Skorpion und löst starke Gefühle bei so manchen Sternzeichen aus. Pünktlich zur Adventszeit lassen wir die Liebe in unser Herz. Auch das ist in dieser Woche bereits zu spüren und wir sehnen uns nach Kontakt mit anderen, Nähe und Harmonie.

