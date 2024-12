Diese 4 Sternzeichen erleben dank Venus in den Fischen im Januar 2025 den schönsten Liebesmonat!

Wie könnte das neue Jahr besser starten als mit einer Extraportion Liebe? Für Zwillinge, die auf der Suche nach Ihrem Herzblatt sind, ist der Januar 2025 ein wunderbarer Monat. Ein Blick in die Sterne verspricht tolle Entwicklungen. Vielleicht ist schon längst eine Person in Ihrer Nähe, die Ihnen unter dem Einfluss des frischen gestarteten Venus-Jahres dann auch emotionaler noch viel näher kommen wird. Doch nicht nur Zwillinge, die noch ungebunden sind, profitieren von den im Januar vorherrschenden Energien. Auch wenn Sie in einer Partnerschaft sind, kann dieser Monat ganz nach Ihrem Geschmack verlaufen. Sie strahlen einfach etwas ganz Besonderes aus, was andere Ihre Nähe suchen lässt - das gilt auch für Ihren Schatz.

