Diese 4 Sternzeichen erleben einen himmlischen Dezember 2024!

Es ist so weit: Wir sind im Dezember angekommen und das Jahresende rückt somit in greifbare Nähre! Doch bevor wir in das neue Jahr 2025 starten, hält der letzte Monat des Jahres noch ein paar astrologische Besonderheiten für uns bereit.

Liebesplanet Venus wechselt am 7. Dezember in den luftigen Wassermann und bringt mehr Leichtigkeit und Spontanität in unser Liebesleben. Am selben Tag wird Powerplanet Mars rückläufig und hilft uns passend zur Weihnachtszeit dabei, zur Ruhe zu kommen und Altlasten zu verabschieden. Auch derZwillings-Vollmond am 15. Dezemberund der Neumond im Steinbock am 30. Dezember zählen zu den starken energetischen Ereignissen, die diesen Dezember auf besondere Weise prägen werden.

Es gibt jedoch vier Sternzeichen, für die der letzte Monat des Jahres zum absoluten Highlight wird. Sie werden mit reichlich Sternenglück beschenkt und erleben den besten Dezember von allen.

Hier lesen: Diesen 3 Sternzeichen bringt Venus im Dezember 2024 das große Liebesglück!