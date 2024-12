Venus im Wassermann ab 7.12.2024: Auf 3 Sternzeichen warten zauberhafte Liebeswunder!

Venus im freiheitsliebenden Wassermann. Man könnte meinen, das bietet keine gute Voraussetzung für leidenschaftliche Liebestage und romantische Begegnungen. Das ist aber keineswegs der Fall! Befindet sich der Planet der Liebe im Sternzeichen Wassermann, bringt das nämlich viel frischen Wind in unser Liebesleben. Das Luftzeichen liebt Abwechslung und Überraschungen und ist äußerst einfallsreich und charmant.

Paare können diese Venus-Vibes dazu nutzen, um ihren Beziehungsalltag aufzupeppen und langfristig zu verbessern. Ob eine spontane Reise, mehr Experimentierfreude im Schlafzimmer oder ein neues, gemeinsames Hobby, es gibt viele Wege, um für positive Veränderungen zu sorgen. Doch diese Venus macht auch deutlich, dass glückliche Beziehungen stets ein gewisses Maß an Freiheit brauchen, um langfristig wachsen und sich entwickeln zu können. Behalten Sie das im Hinterkopf und gönnen Sie sich auch ruhig mal etwas Me-Time oder Zeit mit Freund*innen, dann haben Sie sich hinterher umso mehr zu erzählen.

Wassermänner sind auch Fans des Unvorhergesehenen und schwimmen gerne gegen den Strom. Somit liegt in den nächsten Wochen auch eine gewisse Abenteuerlust in der Luft. Es kann dadurch zu unkonventionellen Beziehungen, oder auch One-Night-Stands und Affären kommen. Achten Sie nur darauf, sich selbst nicht zu verlieren und machen Sie einfach das, was Sie wirklich glücklich macht.

Doch Wassermänner haben noch mehr zu bieten und sehnen sich im Grunde nach einer wahrhaften Verbindung. Haben sie ihren Herzensmenschen gefunden, erweisen sie sich als loyale und hilfsbereite Partner*innen, mit denen es nicht so schnell langweilig wird. Trotz dem herrschenden Wunsch nach Unabhängigkeit sehnen wir uns mit dieser Venus daher insgeheim nach einer Person, die uns geistig und emotional auf Augenhöhe begegnet und uns auch körperlich anspricht. Glücklicherweise können wir unsere Anforderungen ganz offen kommunizieren und neue Bekanntschaften werden gefördert.

Wassermann-Geborene gelten auch als sehr human und gesellig. Während durch die zuvor herrschende Steinbock-Venus Sicherheit, materieller Besitz und Erfolg priorisiert wurden, wünschen wir uns mit der Wassermann-Venus einfach mehr Harmonie, Zusammengehörigkeit und Erlebnisse mit unseren liebsten Menschen. Und wann, wenn nicht in der Weihnachtszeit, ist der Zeitpunkt perfekt dafür?