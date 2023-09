Diese drei Sternzeichen erleben dank des direktläufigen Merkur ab dem 16.09.2023 ein Wochenende voller positiver Veränderungen

Gratulation, lieber Widder! Sie starten direkt mit dem besten Tag ins Wochenende. Ganz fleißig beginnen Sie den Samstag in aller Frühe und sind so produktiv, dass Sie Ihre To-do-Liste bereits vor dem Mittag abgearbeitet haben. Und das Beste daran: Alles geht Ihnen so leicht von der Hand, dass es sich mehr nach Spaß als nach Pflicht anfühlt.

Nachdem Sie am Vortag so viel geschafft haben, schlafen Sie am Sonntag erst einmal so richtig schön aus und gönnen sich ein üppiges Frühstück im Bett. Zum Mittag kommt Ihre gesellige Ader durch und Sie verspüren die Lust, sich mit Ihren Freund*innen zu treffen. Gehen Sie diesem Impuls unbedingt nach. Es erwartet Sie ein äußerst amüsanter Abend mit viel Gelächter.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Setzen Sie Ihren Fokus auf Ihre Liebsten, sodass die Zeit mit Ihnen nicht zu kurz kommt.

Tageshoroskop für das Sternzeichen Widder

Jahreshoroskop für das Sternzeicher Widder