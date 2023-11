Diesen 3 Sternzeichen schenken Merkur und Venus ab dem 13.11.2023 die beste Woche!

Der magische Neumond im Skorpion sorgt dafür, dass Sie Sorgen loslassen können, die Sie schon seit geraumer Zeit belasten. Sie fühlen sich so befreit, wie schon lange nicht mehr!

Dazu kommt, dass Venus, Ihr Herrscherplanet, in Ihrem Zeichen steht und sich mit Merkur im Sextil trifft. Dies verleiht Ihnen in dieser Woche eine besonders positive Ausstrahlung. Nutzen Sie sie gut! Für Singles bietet sich die Woche an, um einen Flirtversuch zu starten und in die Beziehung von vergebenen Skorpionen bringt diese Konstellation frischen Wind.