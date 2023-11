Merkur im Schützen ab 10.11.2023: Für diese 3 Sternzeichen hält er wunderbare Veränderungen bereit!

Nachdem sich Merkur für einige Wochen im tiefsinnigen Skorpion aufgehalten hat, zieht er am 10. November 2023 um ca. 07:25 Uhr weiter in das Sternzeichen Schütze. Das sorgt für eine aufschlussreiche Zeit, in welcher wir neue Erkenntnisse sammeln und unser Leben mit noch mehr Schwung und Abenteuerlust bestreiten können. Wie sich Merkur im Schützen konkret auf Sie auswirkt und welche drei Sternzeichen am meisten von dieser Konstellation profitieren, erklären wir hier genau.

