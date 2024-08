Direktläufiger Merkur ab 28.08.2024: Jetzt wartet auf diese 3 Sternzeichen das große Glück!

Als Merkur am 5. August 2024 rückläufig wurde, stand er in Ihrem Zeichen und das war spürbar unangenehm für Sie. Außerdem ist der Kommunikationsplanet auch noch Ihr Herrscher und hat damit ohnehin eine starke Wirkung auf Sie. Endlich ist Schluss mit den negativen Energien und Sie können nach vorne blicken. Pünktlich zum Start Ihrer Saison wechselt der Merkur am 28. August in seine direktläufige Phase. Nun läuft alles wieder wie am Schnürchen und Ihre Pläne gehen auf. Endlich herrscht wieder die Ordnung, mit der Sie sich so wohlfühlen, liebe Jungfrau, welch ein Hochgenuss!

