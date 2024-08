Merkur im Löwen ab 15. August 2024: Diese 3 Sternzeichen können jetzt über sich hinauswachsen!

Merkur gilt als Planet für Kommunikation, Verstand und Technik und wandert alle paar Wochen in ein neues Sternzeichen. Je nachdem, in welchem Sternzeichen sich der einflussreiche Planet befindet, kann er sich auch unterschiedlich auf unser analytisches Denken, die Art wie wir Entscheidungen treffen und unsere Auffassungsgabe auswirken.

Hinzu kommt, dass Merkur während seines Aufenthalts im Löwen für ca. zwei Wochen rückläufig ist. In dieser Zeit sollten wir unsere Energien vermehrt auf uns selbst richten. Löwen vertreten ihre Interessen und Bedürfnisse in der Regel sehr entschieden. Nutzen Sie den rückläufigen Merkur im Löwen also am besten als Inspiration, um sich selbst und Ihren eigenen Wünschen mehr Aufmerksamkeit und Ausdruck zu verleihen.

Merkurs positive Folgen: Der rückläufige Merkur am 5. August 2024 ermöglicht 4 Sternzeichen glückliche Veränderungen!

Da Löwen auch als leidenschaftliche und temperamentvolle Sternzeichen gelten, ist es wichtig, während Merkurs rückläufiger Phase in diesem Sternzeichen noch mehr auf die eigene Ausdrucksweise zu achten. Ansonsten kommt es besonders leicht zu Missverständnissen und Streitigkeiten und wir reagieren dann besonders verärgert und temperamentvoll. Sprechen Sie vor allem mit Ihrer besseren Hälfte klar und deutlich, halten Sie Absprachen ein und vermeiden Sie unnötige Streitereien. Dann kann die Harmonie gewahrt und der rückläufige Merkur, der schnell Missverständnisse provoziert, gut überstanden werden.

Die letzte Woche ab dem 28. August, wenn Merkur wieder direktläufig ist und dabei immer noch im Löwen steht, lassen sich seine Kräfte komplett ausschöpfen. Wir sind besonders aufnahmefähig und allem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen. Das hilft uns, nicht nur im Job zu glänzen und starke Leistungen zu erzielen, sondern auch den Alltag noch besser zu organisieren und uns auch in ein paar Abenteuer zu stürzen. Ob eine berufliche Herausforderung oder das neue Hobby, das uns schon länger interessiert, jetzt lässt sich alles angehen, was wir uns schon so lange vorgenommen haben, aber bisher der Mut fehlte.

Die Kommunikation ist mit dem Löwe-Merkur zudem wesentlich offener und unbeschwerter, als noch zuvor in der zurückhaltenden und nüchternen Jungfrau. Das sorgt für lockere und unterhaltsame Gespräche und lässt uns auch leichter mit Fremden ins Gespräch kommen. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass Löwen über schöpferische Energien verfügen, weshalb der Löwe-Merkur die eigene Kreativität stark anregt und künstlerische Tätigkeiten fördert.