Direktläufiger Pluto ab 11. Oktober 2023: Mit diesen spirituellen Energien beeinflusst er die Sternzeichen!

Auch wenn Pluto als kleinster Planet unseres Sonnensystems gilt, kann er das Leben der Sternzeichen spürbar beeinflussen. Der Zwergplanet steht für Transformation, Wandel und Erkenntnis, kann aber auch zu Chaos und Zerstörung führen. Nicht umsonst gilt Pluto in der griechischen Mythologie als Gott der Unterwelt. Er konfrontiert uns mit unseren tiefsten Ängsten, ermutigt aber auch dazu, verborgene Seelenthemen offenzulegen und sich mit den eigenen Schattenseiten zu befassen. Er ist außerdem der Herrscherplanet des Sternzeichens Skorpion, dem eine große Anziehungskraft und enormer Tiefsinn zugeordnet wird.

Pluto bringt sehr intensive Energien mit sich und unterstützt uns in den unterschiedlichsten Situationen des Lebens. Beispielsweise, wenn Sie spüren, dass es Zeit ist, einen geliebten Menschen loszulassen, wenn Sie gegen Ihre eigenen Schatten und Ängste kämpfen müssen oder in Momenten, in denen Sie zu einer wichtigen Erkenntnis gelangen. In jedem Fall bringt Pluto eine große Tiefgründigkeit mit sich, die angenommen und genutzt werden sollte, auch wenn diese erstmal beängstigend wirken kann.

