Direktläufige Venus ab 4. September 2023: Auf 3 Sternzeichen wartet das pure Liebesglück!

Es liegen turbulente Wochen hinter uns, denn vom 23. Juli bis 04. September 2023 war Venus rückläufig. Doch am 04. September begibt sich unser Liebesplanet endlich wieder in die Direktläufigkeit. Das ist ein großer Lichtblick am Sternenhimmel, da in den nächsten Wochen neben Jupiter und Uranus weiterhin viele Planeten rückläufig sind.

Unser Liebesleben wurde mit Venus Rückläufigkeit auf eine harte Probe gestellt. Beziehungen waren gewaltig am bröckeln oder sind sogar ganz zerbrochen, denn durch die rückläufigen Energien kam es vermehrt zu Streitigkeiten, Hindernissen und Uneinigkeit. Wir neigten auch zu sehr hohen Ansprüchen an uns und unsere Lieben, was für viele Reibereien gesorgt hat. Doch diese heikle Phase ist nun zumindest für die meisten Sternzeichen endlich vorbei.

Wenn Venus direktläufig ist und das auch noch im feurigen Löwen, können wir uns wieder über leidenschaftliche Liebesnächte, heiße Flirts und mehr Hamonie im Beziehungsalltag freuen. Doch nicht nur die Liebe zu anderen sondern auch die zu uns selbst wird positiv beeinflusst. Unser Selbstwertgefühl erhält einen gewaltigen Schub und wir fühlen uns leichter, haben wieder Vertrauen in unsere Fähigkeiten und gehen sowohl privat als auch beruflich mehr Risiken ein.

Da Venus ebenso den Besitz und die Finanzen beeinflusst, werden sich auch diese Bereiche merklich verbessern. Investitionen und Käufe verlaufen erfolgreicher, jedoch sollte immer noch eine gewisse Vorsicht herrschen, solange Merkur vom 23. August bis 15. September 2023 rückläufig ist.

Ob vergeben oder Single, welche drei Sternzeichen mit der direktläufigen Venus in den nächsten Wochen ein wahres Liebeshoch erwartet, verraten wir hier.