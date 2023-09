Drei Sternzeichen beschert der Widder-Mond ab 02.09.2023 ein Wochenende voller Glück!

Bei Ihnen darf am Samstag vor allem eins nicht auf dem Tagesplan fehlen, lieber Widder, und das ist Sport. Sie sollten sich mal wieder so richtig auspowern. Nicht zuletzt auch deswegen, weil Ihnen das mit den stark wirkenden und sehr spirituellen Energien des Fische-Vollmonds vielleicht so in den letzten Tagen nicht möglich war. Die Sterne unterstützen diese Idee und der Mond, der noch bis Sonntagnachmittag in Ihrem Zeichen gastiert, greift Ihnen dabei auch unter die Arme.

Dieser Trend setzt sich übrigens noch am Sonntag fort. Auch dann noch haben Sie jede Menge Kraft und haben die Möglichkeit, über sich selbst hinauszuwachsen. Sie werden mit viel Schwung durch den letzten Tag der Woche schreiten.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie sich dieses Wochenende mal endlich wieder Zeit für eine Aktivität, die Ihnen richtig viel Spaß macht.