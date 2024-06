Drei Sternzeichen erleben ab dem 3. Juni 2024 die beste Neumond-Woche!

Schwierige Konstellationen? Stolpersteine? Auf Ihrem Weg ist in der Woche ab dem 3. Juni 2024 absolut nichts davon zu sehen, lieber Widder. Ihr Horoskop sagt Ihnen freie Fahrt voraus. Gleich drei Planeten kümmern sich in dieser Woche um Ihr Wohlbefinden und sagen Erfolge im Job und in der Liebe voraus. Im beruflichen Umfeld sind es Merkur, der am Montag in die Zwillinge wechselt, und Jupiter, der seit dem 26. Mai in diesem Zeichen unterwegs ist, die Ihnen tatkräftig zur Seite stehen. Venus und Jupiter sind hingegen ihr Traum-Team in allen Liebesfragen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Nutzen Sie die Hilfe von Mars in Ihrem Zeichen noch solange Sie können. Er will Ihnen wichtige Hinweise für Ihre Gesundheit und Fitness geben.

Das Tageshoroskop für das Sternzeichen Widder

Das Monatshoroskop für Juni für das Sternzeichen Widder