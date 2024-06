Merkur in den Zwillingen ab 3. Juni 2024: Diese 4 Sternzeichen krempeln jetzt Ihr Leben um!

Am 3. Juni 2024 wechselt Merkur gegen 09:33 Uhr in das Sternzeichen Zwillinge und bringt damit frischen Wind in unseren Alltag. Aus den Zwillingen heraus versorgt uns Merkur mit positiven Energien und treibt uns dazu an, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir gehen die Dinge mit mehr Leichtigkeit an und die Lebensfreude steigt. Zumindest bis zum 17. Juni, denn dann zieht Merkur weiter in das Sternzeichen Krebs, was seinen Einfluss deutlich verändern wird. Doch der Zwillinge-Merkur hält erst einmal viele Vorteile für uns bereit, die Sie kennen sollten.

Besonders die Sternzeichen Wassermann, Schütze, Löwe und Jungfrau profitieren von Merkur in den Zwillingen. Erfahren Sie hier alles Wichtige rund um den Zeichenwechsel des Kommunikationsplaneten.

