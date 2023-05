Partnerschaft ist etwas anderes als der Zwang, der Druck, die Unfreiheit, die Sie sich dabei vorstellen. Kann durchaus sein, dass Sie der großen Liebe Ihres Lebens bereits begegnet sind und dass Sie davon liefen, aus Angst um Ihre Eigenständigkeit. Der magische Mond zwingt Sie zu Ihrem Glück, auch wenn Sie bislang immer noch in der Vorstellung leben, dass Sie niemand brauchen. Die Liebe trägt ganz neue Gefühle in Ihr Leben, gegen die Sie machtlos sind.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie mögen tiefe Gefühle beklemmend empfinden, zu viel Nähe einschränkend, Sie können jetzt mit dem magischen Vollmond im beflügelnden Trigon zu Ihnen der Liebe nicht mehr davon laufen, wollen Sie auch gar nicht. Ihr Seelenpartner braucht die Freiheit wie Sie selbst, er bewundert Ihren genialen Geist, aber nicht so sehr, dass er sich selbst aufgeben würde. Sie sind eine starke Gemeinschaft, die zusammenhält, auf die Verlass ist, aber die sich die absolute Freiheit lässt. Gefühle füreinander machen stark, schränken niemals ein. Sie kämpfen gemeinsam füreinander.

Was die große Liebe verändern wird: Sie sind daheim, aufgehoben in einer Welt, die nur Ihnen und Ihrem Partner gehört. Sie werden sich gegenseitig in Ihrem Selbstbewusstsein stützen, wenn Sie mit Ihrem genialen Geist Gesellschaften dominieren. Sie gehören zusammen, das wird man spüren, Sie werden es ausstrahlen, wenn Ihr Humor gemeinsam funkelt. Die große Liebe kennt Sie, versteht Sie, fördert und motiviert Sie.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Wassermann

Ziehen Sie auch Ihre Tarot-Tageskarte von heute