Sie genügen sich im Grunde selbst, was verhindert haben mag, dass Sie sich bisher nicht der großen Liebe öffneten – verstärkt auch noch von Ihrem vorsichtigen, distanzierten Wesen, das kaum zeigt, was es wirklich fühlt. Das ändert sich in diesen gefühlvollen, kontaktfreudigen Adventstagen, auch für Sie – auch wenn Sie nur in einer kühlen Beziehung zum magischen Vollmond stehen. Aber Gefühle stecken an, reißen Sie mit.

Das Geheimnis der größten Liebe Ihres Lebens: Sie brauchen die Beziehung, die eisern zusammenhält, der Sie ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit geben. Sie übernehmen die Verantwortung – aber gleichzeitig wird Ihr Seelenpartner die Verantwortung für Sie übernehmen. Bei ihm fühlen Sie sich beschützt, Sie halten zusammen, sind füreinander da, ohne große Worte, Beteuerungen, Schwüre. Mag sein, dass Sie ein ähnliches Gefühl der Wärme schon einmal bei einem Menschen gespürt haben – Ihre Urangst vor Enttäuschung hat diese Beziehung verhindert. Jetzt sind Sie bereit.

Was die große Liebe verändern wird: Alles. Sie haben viel gerackert, haben für Menschen gesorgt, vielleicht wurden Sie dabei auch ausgenützt. Aber für andere dazu sein, Ihnen Halt zu geben, ist Inhalt Ihres Lebens. Jetzt werden Sie dieses Gefühl der Sicherheit, das Sie dem Partner geben, an sich selbst erfahren. Sie fühlen sich eingebettet in ein Leben, in dem zwei Menschen füreinander da sind, sich ergänzen, sich aufbauen, sich Mut machen, wenn der andere den Mut verloren hat.

