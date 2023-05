Wassermann

Sie erleben eine Glücksphase, die auch noch das nächste Jahr bestimmen wird. Venus lässt Sie in diesen traumhaften Weihnachtstagen spüren, was Ihnen die Liebe und Nähe gibt, vor der Sie oft schon davongelaufen sind.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Ein erfüllendes Glücksgefühl, das Ihre Stimmung, Ihr Selbstwertgefühl in diesen Tagen bestimmt. Sie fühlen sich angekommen, ganz daheim unter den geliebten Menschen – eine ganz neue Erfahrung für Sie, der Sie bislang aus dem Weg gegangen sind. Die Geschenke lassen Sie spüren, wie sehr Sie die Menschen lieben. Sie müssen sich nur dafür öffnen. Ein Glück, das Sie auch in den nächsten Wochen spüren werden.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Der geniale, spontane Einfall, die Blitzidee, die schon Ende März der Uranus zünden wird. Gleichzeitig wird Ihnen der Jupiter den Glücksmoment zuspielen, den Sie brauchen, um aus der Eingebung mehr zu machen. Sie stellen Ihr Leben in diesem Sonnenjahr, das Ihrer Persönlichkeit noch mehr Strahlkraft verleiht, auf eine ganz neue, sehr solide Basis. Die Sie in den nächsten Jahren ruhig schlafen lässt.

