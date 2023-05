Die Sonne im eigenen Zeichen macht Sie stark, gibt Ihnen ein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Und der Mars im Sextil zu Ihnen schärft Ihr Verständnis für die Menschen, die in diesen traumhaften Tagen bei Ihnen sind. Sie dominieren.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Die alte Unsicherheit, die Zweifel an den Gefühlen der Menschen, die Ängste – das alles ist jetzt weg. Ihr Geschenk der Sterne, das Sie durch diese Tage begleiten wird. Der Mond schenkt Ihnen am Heiligen Abend ein feines Gespür für die Sorgen und Probleme der Lieben in Ihrer Familie. Sie fühlen, was Sie bewegt, und geben Ihnen Zuversicht und Wärme. Man liebt Sie.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Sie zeigen, was in Ihnen steckt – Ihre verborgenen Führungsqualitäten, Ihre beherrschende Persönlichkeit. Merkur gibt Ihnen schon in den letzten beiden Januarwochen ein beeindruckendes Selbstvertrauen und Pluto steht hinter Ihnen. Sie dominieren im Beruf, begeistern die Kollegen, treiben Sie zur Höchstleistung an. Das wird Ihnen viel Respekt und Anerkennung einbringen. Und letztendlich auch den Job, den Sie verdienen.

