Für 3 Sternzeichen macht der magische Neumond am 6. Juli 2024 Wunder möglich!

Der Neumond in Ihrem eigenen Zeichen kommt Ihnen natürlich ganz besonders zugute, lieber Krebs. Auch wenn die Menschen in Ihrem Umfeld durch die teilweise aufwühlenden Energien des Mondes unruhig sind, bleiben Sie in Ihrer Mitte. Zusätzlich werden Sie mit reichlich Kraft und Zuversicht ausgestattet, um jetzt alles anzupacken, was Ihnen bisher nicht gelingen wollte. Nehmen Sie sich aber dennoch nicht zu viel auf einmal vor und tun Sie nur das, wozu Sie wirklich Lust haben.

Am Neumond-Abend sollten Sie die Mond-Kräfte für eine Mediation nutzen oder zumindest einmal ganz in Ruhe Ihren Gedanken nachhängen. Beim Abschalten setzt der Mond nämlich heilende Kräfte in Ihnen frei, die sogar innere Blockaden endlich lösen und Ihnen neue Inspiration schenken.

