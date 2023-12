Für 3 Sternzeichen wird die Woche bis zum 31. Dezember 2023 zum Höhepunkt des Jahres!

Die Zeit zwischen den Jahren hat eine besondere Magie. Endlich mal zur Ruhe kommen, Familie und Freund*innen wieder treffen und Wünsche für das neue Jahr sammeln. Die Rauhnächte bieten sich jetzt für die Jahresplanung an und wenn sich am 27. Dezember der letzte Vollmond des Jahres im tiefgründigen Krebs ereignet, haben Sie auch die perfekte Möglichkeit, um Inne zu halten und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Die Wirkung des Vollmonds werden Sie auch noch in den folgenden Tagen spüren. Seine Kräfte sind stark. Ab dem 29.12.2023 gesellt sich dann auch Venus, die an diesem Tag in den feurigen Schützen weiterzieht, mit neuen emotionalen Impulsen dazu.

Für drei Sternzeichen wird die Woche vom 25. bis zum 31. Dezember 2023 aufgrund dieser verschiedenen Ereignisse besonders schön. Erfahren Sie hier, ob Ihr Sternzeichen dazugehört.

