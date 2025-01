Für diese 3 Sternzeichen wird der Krebs-Vollmond am 13.01.2025 zum emotionalen Highlight!

Jeder Vollmond bringt seine ganz eigenen Energien mit sich. Diese sind davon abhängig, in welchem Sternzeichen der Mond in seiner vollen Pracht an dem Tag steht. Der erste Vollmond in diesem Jahr findet am 13. Januar 2025 im Sternzeichen Krebs statt und verspricht, ein besonderes emotionales Highlight zu werden!

Das Wasserzeichen Krebs ist dafür bekannt, sensibel, feinfühlig und intuitiv zu sein. Dieser Vollmond bringt verborgene Gefühle ans Licht und bietet somit eine hervorragende Gelegenheit, innere Klarheit zu gewinnen und Blockaden der Vergangenheit zu lösen. Jetzt können alte Wunden heilen und das gibt uns die Möglichkeit, mit neuer Energie ins Jahr zu starten!

Auch wenn diese intensiven Erfahrungen für manche unangenehm sind, nutzen diese drei Sternzeichen die astrologische Chance, um mit sich ins Reine zu kommen. Wichtig ist vor allem, dass man sich auf diesen Vollmond einlässt - dann kann nichts schiefgehen!

