Für diese 3 Sternzeichen wird der November 2024 zum Glücksmonat!

Waagen sollten sich im November vor allem auf ihre Karriere konzentrieren, denn dort lauern die besten Chancen auf Erfolg. Sowohl der Schütze-Merkur als auch der Löwe Mars spenden Ihnen reichlich Energie und Durchsetzungskraft. Sie haben sich bisher davor gescheut, anderen Ihre Meinung zu sagen? Oder waren Sie zu höflich, um sich das zu nehmen, was Sie im Grunde wollen? Nicht so im November. Dann kommen Sie aus sich heraus, zeigen was Sie auf dem Kasten haben und wagen sich auch an neue Projekte.

Sollten Sie sich beruflich oder auch privat nach neuen Ufern sehen, sind Sie im November für einen mutigen Neustart bereit. Was auch immer Sie sich vornehmen, wenn Sie auf Ihre Intuition hören, werden Sie den richtigen Weg einschlagen. Also vollziehen Sie die nötige Trennung, wagen Sie den Umzug in eine andere Stadt oder machen Sie die Reise, von der Sie so lange träumen. Was Sie auch angehen, es gelingt!

Ihr Tipp für den November: In der Liebe könnten Sie Entscheidungsschwierigkeiten und Unsicherheiten plagen. Suchen Sie ein offenes Gespräch und horchen Sie tief ins ich hinein. Dann finden Sie die richtige Antwort.

Das Jahreshoroskop 2025 für die Waage

Wie sich das Liebesleben im Jahr 2025 für alle Sternzeichen gestaltet, erfahren Sie im untenstehenden Video.