Glückstage-Horoskop ab dem 22.07.24: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, diese Woche ist es höchste Zeit, sich von alten Gewohnheiten und Mustern zu befreien. Die magische Verbindung von Sonne und Neptun hilft Ihnen, tief verwurzelte Verhaltensweisen zu erkennen und loszulassen, die Ihnen nicht mehr dienlich sind. Vertrauen Sie darauf, dass der Kosmos Sie auf einen neuen, erfüllenden Weg führen will. Nutzen Sie die Zeit, in der Ihr Herrscher Merkur durch den stolzen Löwen reist, um sich zu reflektieren und endlich in Ihr Leben zu lassen, was Sie wirklich wollen. Es scheint an der Zeit, alte Glaubenssätze zu überdenken und neue Wege zu gehen. Seien Sie offen für Veränderungen und lassen Sie los, was Sie zurückhält.

Ihr Magie-Impuls:

„Ich lasse alte Muster los und öffne mich für das Neue.“

Lesen Sie außerdem: So nutzt die Jungfrau den Sommer am besten