Glückstage-Horoskop ab dem 22.07.24: Sternzeichen Widder

Sie, lieber Widder, müssen vollständig für etwas brennen, um erfolgreich und glücklich zu sein. Und diese Woche wird dieses innere Feuer dank der Sonne-Neptun-Verbindung wahrlich entfacht. Besonders in Liebesdingen finden Sie plötzlich Zugang zu bisher verborgenen Emotionen und Wege, Ihre Beziehungen mit mehr Tiefe und Ehrlichkeit zu gestalten. Vielleicht haben Sie in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass es in Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen an Echtheit fehlt. Nutzen Sie die magische Energie dieser Woche, um offener über Ihre Gefühle zu sprechen und Vertrauen aufzubauen. Verbringen Sie bewusst Zeit mit den Menschen, die Ihnen wichtig sind, und hören Sie auf Ihr Herz.

Ihr Magie-Impuls:

„Ich öffne mein Herz und lasse die Magie der Liebe fließen.“

Lesen Sie außerdem: So nutzt der Widder den Sommer am besten