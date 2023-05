Herbsthoroskop 2019 für das Sternzeichen Löwe: Gut in Form

Gleich der Herbstbeginn hat es in sich: Venus versüßt Ihnen die Zweisamkeit mit einem Mix aus Romantik und Leidenschaft und auch Erotiker Mars mischt mit. Der Mund ist jetzt in erster Linie zum Küssen da. Als Single wirken Sie fast schon magnetisch. Viele Verehrer buhlen um Ihre Aufmerksamkeit, doch nur einer schafft es in Ihr Herz. Wer der Richtige ist? Ab 19.11. spüren Sie es! Im Dezember kracht es schon mal. Doch Sie zeigen, wie verständnisvoll Sie sein können, und so ist die Versöhnung nie weit. So klingt der Herbst genauso schön aus, wie er begonnen hat.

Die besten Partner für den Löwen: Mit ihm macht das Leben Spaß