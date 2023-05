Herbsthoroskop 2019 für das Sternzeichen Widder: Liebes-Highlights

Sie starten sehr dynamisch in den Herbst, wollen alles auf einmal, und das am besten schnell. Klappt es nicht gleich, fahren Sie schon mal aus der Haut – und irritieren damit den Partner. Das muss nicht sein. Schließlich lässt sich alles klären, wenn Sie in Ruhe darüber reden. Und Ihr feuriges Temperament ist im Schlafzimmer sowieso besser aufgehoben. Der November wird golden. Sie fühlen sich in Ihrer Beziehung angenommen und genießen romantische Stunden.

Auch für Solo-Widder sieht es richtig gut aus: Sie verdrehen so manchem Verehrer den Kopf. Die schöne Folge: Sie dürfen sich auf prickelnde Flirts freuen, auch eine Romanze ist möglich.

Die besten Partner für den Widder: Mit ihm ist immer etwas los im Leben